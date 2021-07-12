В Красноуфимске во время пожара в частном доме пострадали люди

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Красноуфимске сегодня ночью вспыхнул пожар в частном доме на улице Вагонная. Как рассказали спасатели, огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Во время пожара сгорели надворные постройки, кровля, чердачное перекрытие и оказалось повреждено имущество хозяев дома.

- В 01:45поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные боролись с огнем больше 20 минут. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили только к четырем утра. По данным МЧС, во время пожара пострадали люди. Подробности не сообщаются.