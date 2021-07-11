В Храм на Крови приедет летчик-космонавт Олег Артемьев

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На следующей неделе, в четверг, 15 июля, в Храм на Крови в Екатеринбурге приедет участник двух экспедиций на Международную космическую станцию, герой России Олег Артемьев. Встреча с космонавтом пройдет в концертном зале храма в 19:00.

- За время полетов он совершил три выхода в открытый космос, что составило в целом более 20 часов. Общая продолжительность его полетов - 365 дней и 24 часа, - рассказали в Telegram-канале Екатеринбургской епархии.

Первый космический полет Олег Артемьев выполнил с 26 марта по 11 сентября 2014 года в качестве бортинженера ТПК «Союз ТМА-12М» и МКС-39/40 вместе с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым и астронавтом NASA Стивеном Свонсоном. Второй - с 21 марта по 4 октября 2018 года в качестве командира экипажа корабля «Союз МС-08» вместе Эндрю Фьюстелом и Ричардом Арнольдом.

Вход на встречу будет свободным.