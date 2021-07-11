На Урале братья на мопеде переломали ноги, столкнувшись с иномаркой

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Верхней Салде двоюродные братья на мопеде получили травмы, столкнувшись с иномаркой. Двух парней - 22-летнего водителя и 15-летнего пассажира госпитализировали в больницу с закрытыми переломами ног. Серьезных травм удалось братьям избежать благодаря тому, что они были в шлемах. ДТП произошло накануне, 10 июля около 14 часов на улице Рабочей молодежи 2а.

- Водитель мопеда, молодой человек 1999 года рождения, двигаясь по улице Карла Маркса, со стороны улицы Карла Либкнехта при пересечении перекрестка неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo, под управлением гражданина 1985 года рождения, двигающимся по главной дороге по улице Рабочей Молодежи,- рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пассажир мопеда рассказал сотрудникам ГИБДД, что на перекрестке улиц Рабочей Молодежи и Карла Маркса они собирались проехать прямо и пересекая главную дорогу, не заметили приближающуюся справа легковушку.

Водитель автомобиля Ford Mondeo также заявил, что не видел мопед. Пока мужчина делился своей версией произошедшего, инспекторы заметили, что тот пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На водителя иномарки составили административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, а машину увезли на спецстоянку.

Отметим, что во время осмотра места ДТП инспектор дорожного надзора обнаружил, что проезжая часть имеет недостатки, а именно загрязнения посторонними предметами в виде мелкого щебня. Владельцу автодороги выдано предписание об устранении недостатков.

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