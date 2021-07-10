Телефонные мошенники обокрали жительницу Екатеринбурга на 2,7 миллиона

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Телефонные мошенники продолжают обворовывать жителей уральской столицы. На сей раз их жертвой стала 44-летняя женщина, которая поверила в небылицу о попытке снять с ее счета деньги. Она выполнила указания аферистов и перевела деньги на «резервные счета»

- Доверчивая горожанка назвала злоумышленникам свои личные данные и продиктовала поступившие по смс-уведомлению секретные коды. В результате, со счета потерпевшей было списано порядка миллиона рублей, - пояснили в УМВД города.

А затем мошенники убедили екатеринбурженку оформить кредит и перевести деньги на «страховые» счета. В общей сложности у женщины украли 2,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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