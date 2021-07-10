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Происшествия10 июля 2021 14:39

На Уралмаше поймали извращенца, который показывал половой орган 4-летней девочке

Инцидент произошел 25 июня в Железнодорожном районе, но девочка рассказала обо всем родителям лишь спустя две недели
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Мужчине грозит до 20 лет колонии

Мужчине грозит до 20 лет колонии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего извращенца, который показывал половой орган 4-летней девочке. В полицию с заявлением обратилась мать ребенка. Инцидент произошел 25 июня в Железнодорожном районе, но девочка рассказала обо всем родителям лишь спустя две недели.

- Подозреваемым оказался ранее судимый за разбой житель Уралмаша. Он уже дал признательные показания, - рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Санкции предусматривают наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.