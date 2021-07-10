Свердловскую область накроют дожди и грозы

Передвигаясь в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

11 июля в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 м/с, дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

- Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, по возможности выключите электробытовые приборы, - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным Гидрометцентра России, в субботу, 10 июля, в Екатеринбурге будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +25, ночью + 16. В воскресенье похолодает до +21, в ночь на понедельник всего +11.

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