Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 537. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области зарегистрировано 393 новых случая COVID-19. По данным на 10 июля, общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 97 244.

За последние сутки скончались 18 человек, число смертей достигло 3 997.

- Состояние 648 госпитализированных оценивается как тяжелое, 390 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, - отмечают в оперштабе.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+104), Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Серова, Среднеуральска, Сосьвы, Сухого Лога, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Белоярского городского округа, Горноуральского городского округа, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Артинского, Сысертского, Таборинского, Кушвы, Первоуральска, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Карпинска, Качканара, Полевского, Североуральска.

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К ЧИТАТЕЛЮ

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