На Урале мужчину осудили за незаконную охоту на косулю

В суде вину мужчины доказали и назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тавде местный житель попал под суд за незаконную охоту на косулю. Все случилось 23 декабря прошлого года. В полицию поступило сообщение о том, что в лесу заметили мужчину, который волок тушу животного. Уральца задержали и возбудили уголовное дело.

- Находясь на территории охотничьих угодий потребительского мужчина, не имея путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, произвел незаконный отстрел одной особи сибирской косули, после чего разделал тушу и транспортировал ее на автомобиле, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В суде вину мужчины доказали и назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме этого, он полностью возместил ущерб, который причинил в результате отстрела животного, а это еще 40 тысяч рублей.