Действующего мэра Богдановича будут судить за злоупотребление полномочиями

Уголовное дело направлено в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче будут судить действующего главу муниципалитета, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности. Следствие считает, что с декабря 2019 по январь 2020 года он вмешался в деятельность предприятия, которое занимается разработкой и добычей полезных ископаемых.

Мэр прекратил работу предприятия и заявил, порода поставляться не будет, пока в состав учредителей предприятия не включат определенных людей так, чтобы их доля составляла 51% от уставного капитала. Ущерб от его действий оценили в 42 миллиона рублей.

- Также в 2018 году у главы городского округа Богданович возник умысел на обеспечение благоприятных условий ведения коммерческой деятельности для предпринимателей, с которым находился в дружеских отношениях, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу.