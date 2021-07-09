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Общество9 июля 2021 20:30

Действующего мэра Богдановича будут судить за злоупотребление полномочиями

Глава муниципалитета нанес ущерб бизнесу в 42 миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Уголовное дело направлено в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело направлено в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче будут судить действующего главу муниципалитета, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности. Следствие считает, что с декабря 2019 по январь 2020 года он вмешался в деятельность предприятия, которое занимается разработкой и добычей полезных ископаемых.

Мэр прекратил работу предприятия и заявил, порода поставляться не будет, пока в состав учредителей предприятия не включат определенных людей так, чтобы их доля составляла 51% от уставного капитала. Ущерб от его действий оценили в 42 миллиона рублей.

- Также в 2018 году у главы городского округа Богданович возник умысел на обеспечение благоприятных условий ведения коммерческой деятельности для предпринимателей, с которым находился в дружеских отношениях, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу.