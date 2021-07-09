Из Свердловской полиции уволился главный юрист

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Из ГУ МВД по Свердловской области увольняется главный юрист – полковник Игорь Бессонов. Он проработал в системе полиции 38 лет, 26 из которых возглавлял правовое подразделение. За годы службы он был отмечен 11 ведомственными наградами. А с 200 года он является Почетным сотрудником органов внутренних дел.

- Таких в гарнизоне остались единицы, кто помнит, как развивался главк, какие реформы претерпел, кто и как руководил ведомством. До прихода проклятой пандемии в таких случаях проводились оперативные совещания, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Из-за распространения коронавируса торжественную церемонию проводов полковника организовать не удалось.