В Екатеринбурге стартовали работы по полному сносу гостиницы «Дели»

Планируется, что на освободившейся территории возведут одноэтажный торгово-офисный центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рабочие приступили к сносу одного из самых известных недостроев города – гостиницы «Дели», которая находится около цирка. В пресс-службе УГМК уточняют, что процесс займет порядка двух месяцев. Планируется, что на освободившейся территории возведут одноэтажный торгово-офисный центр с подземным паркингом.

- Как сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части, - рассказали в компании.

Здание пятизвездочной гостиницы с бассейном на этом месте начали строить в 1995 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание пятизвездочной гостиницы с бассейном на этом месте начали строить в 1995 году, однако через два года работы были остановлены, а застройщик в лице российско-индийской компании заявил о ликвидации. Напомним, что гостиницу «Дели» выкупила АО «Ледовая арена» в декабре 2020 года.