В Екатеринбурге в районе автовокзала задержали мужчину, который бросался на прохожих с ножом

Выяснилось, что от его рук пострадал рабочий со стройки, которая находится рядом с метро Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе автовокзала полицейские задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожих. К майору полиции, который дежурил на станции «Чкаловская» обратился один из раненых очевидцев. Он рассказал, что на проезжей части встретил молодого парня, который вел себя неадекватно.

На место тут же выехал экипаж ППС, который скрутил дебошира. Выяснилось, что от его рук пострадал рабочий со стройки, которая находится рядом с метро.

- Личность нападавшего сотрудниками полиции уже установлена. Бросавшегося на людей с ножом гражданина зовут Рамир. Он 1984 года рождения, зарегистрирован в Москве, но проживает в общежитии на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее мужчина не был судим. Но из-за своего неадекватного, а порой опасного поведения он состоит на учете в клинике. В полиции по итогам процессуальной проверки будет принято обоснованное решение.