В Екатеринбурге поймали извращенца, который соблазнял 10-летнего мальчика из Кронштадта

Переписка велась во "Вконтакте" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 43-летнего мужчину по имени Владимир, которого подозревают в том, что он вел интимную переписку с 10-летним мальчиком из Кронштадта.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, мужчина во время переписки находился у себя дома на улице Софьи Перовской. Переписка велась во «Вконтакте». Причем мужчина был там зарегистрирован под ником «Маша Носкова».

- Переписка велась в период с 4 по 6 июня прошлого года, - уточнил наш собеседник. - С целью удовлетворения своей похоти, мужчина направлял мальчику изображения голых женщин, на которых были видны их половые органы.

О деятельности мужчины узнали сотрудники отдела «К» свердловского ГУ МВД. Этот отдел занимается преступлениями в кибер-сфере.

На подозреваемого, который отрицает вину, СК завел уголовное дело по второй части статьи 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Свою вину подозреваемый отрицает.

Силовики изъяли у мужчины системный блок.