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Общество9 июля 2021 16:25

Губернатор Свердловской области пообещал провести «прямую линию»

Евгений Куйвашев отметил, что для него важен диалог с жителями
Алена ЗАХАРОВА
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Евгений Куйвашев будет напрямую общаться с уральцами

Евгений Куйвашев будет напрямую общаться с уральцами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал провести «прямую линию». Об этом он, отвечая на вопросы, рассказал на своей странице в Instagram.

- Для меня диалог с жителями Свердловской области – в любой форме - очень важен. Например, этот формат вопросов и ответов. Что касается «прямой линии» – буду ее проводить, - рассказал Куйвашев. Однако губернатор не уточнил, когда именно проведет мероприятие.

Ранее президент Владимир Путин поручил губернаторам проводить «прямые линии» с жителями региона хотя бы раз в год.