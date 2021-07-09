Губернатор Свердловской области пообещал провести «прямую линию»

Евгений Куйвашев будет напрямую общаться с уральцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал провести «прямую линию». Об этом он, отвечая на вопросы, рассказал на своей странице в Instagram.

- Для меня диалог с жителями Свердловской области – в любой форме - очень важен. Например, этот формат вопросов и ответов. Что касается «прямой линии» – буду ее проводить, - рассказал Куйвашев. Однако губернатор не уточнил, когда именно проведет мероприятие.

Ранее президент Владимир Путин поручил губернаторам проводить «прямые линии» с жителями региона хотя бы раз в год.