В Екатеринбурге полицейские задержали водителя, который устроил ДТП на Луначарского и скрылся

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали водителя, который 8 июля устроил аварию на улице Луначарского. Установлено, что неизвестный водитель за рулем «ВАЗ-2107» столкнулся с тремя припаркованными автомобилями марки Ford: Fiesta, Mondeo и Fusion. После ДТП он скрылся с места происшествия.

Виновником аварии оказался 18-летний молодой человек, который купил отечественную легковушку по объявлению в этот же день. После посещения автосервиса он решил прокатиться, однако не справился с управлением и влетел в припаркованные машины.

- Также молодой человек пояснил, что ранее водительское удостоверение не получал. В момент ДТП вместе с водителем в автомобиле находились его друзья – четверо 18-летних молодых людей, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. В отношении водителя завели административное дело по ряду статей, среди них невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего права.