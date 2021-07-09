Во дворах Екатеринбурга вакцинировались больше тысячи человек

Фото: страница Алексея Вихарева в Facebook

Более тысячи жителей Екатеринбурга поставили прививку от коронавируса прямо во дворах городских многоэтажек. Акцию запустил депутаты городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, Анастасия Немец, Дмитрий Николаев и Николай Смирнягин.

На данный момент во дворах привились более 1000 человек, вакцинация будет зависеть от того будет ли поставка вакцины.

- График выездов сильно зависит от наличия вакцины. А ее часто не хватает, особенно сейчас, когда количество желающих резко возросло – признается Алексей Вихарев.

8 июля вакцинировались жители Пионерского района, на улице Сулимова, 6. Этот мобильный пункт организовал депутат Дмитрий Николаев при помощи врачей Городской больницы №7. Во избежание очереди желающие поставить прививку были распределены по времени. Всего сделать прививки на этой площадке решили 50 человек.

- В ближайшее время планирую провести еще несколько таких «подворовых» вакцинаций, желающих привиться, не отходя от дома, становится все больше - заявил Николаев.

В Академическом районе площадку, где можно было сделать прививку, организовали депутаты Анастасией Немец и Николаем Смирнягин. В нем привились 200 человек.