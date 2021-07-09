В Екатеринбурге продолжается суд между застройщиком и военными

Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент»

Строительная компания настаивает, что ограничительные меры, наложенные военными на земли в районе военного объекта (топливные склады) в районе Кольцово незаконны, поскольку касаются территории статуса «земли населенных пунктов». У ГК «Атлас девелопмент» в «военную зону» попали три соседствующих участка: 53 тысячи кв.м., 6854 кв.м. и 3 721 кв.м.

При этом от действий военных могут пострадать и другие застройщики, ведущие деятельность на территории, ограниченной военным ведомством. Поэтому исход судебного спора будет важен для строительного бизнеса региона. Владимир Городенкер, глава компании «Атлас Девелопмент»: «Спор, на мой взгляд, больше имеет формальную основу, поскольку в рамках военного ведомства сложно принимать быстрые решения. И введенный запрет непросто снять или отменить. Хотя все стороны понимают друг друга, находятся в диалоге и настроены позитивно. В этом смысле мы благодарны представителям Министерства обороны РФ за понимание ситуации и готовность ее решения. Мы ждем положительного решения для нашей компании, поскольку видим все законные основания для дальнейшей реализации проекта «Логопарк Кольцовский». И надеемся на разумное решение суда. Мы создаем один из самых современных и востребованных проектов на Урале. На сегодня вся территория логопарка обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой и на значительное его части уже ведется деятельность резидентов».

Сегодня после нескольких переносов заседаний (суд ждал документы из военного ведомства) судья наконец- то приняла на рассмотрение предоставленные Министерством обороны документы. Часть документов при этом имеют определенный статус секретности и будут изучаться судом в ближайшие время. Суд взял паузу на изучение представленных документов, и уже в следующих заседаниях выслушает доводы сторон и, возможно, примет какое-то решение.