Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены премии и медалей имени Черепановых

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Сотрудники ЕВРАЗ НТМК удостоены премии имени Черепановых, которая присуждается лучшим инженерам Свердловской области. В этом году звания присвоены коллективу металлургов-прокатчиков за освоение новых видов двутавровых балок и расширение портфеля заказов.

Команда инженеров ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината в прошлом году освоила выпуск 17 новых двутавров для внутреннего рынка и 33 - для экспорта и зарубежных строительных проектов. Для производства новой продукции не потребовалось закупать дополнительное оборудование, все профили прокатываются на действующих комплектах валков. Новые профилеразмеры, которые были освоены в последние годы, востребованы на рынке. С 2017 года объем их производства вырос до 12 тыс. тонн. Всего на комбинате имеется техническая возможность производства более 300 видов строительной балки.

Возглавляет коллектив инженеров заместитель начальника технического управления, начальник отдела прокатного производства Константин Соколов. Константин работает на комбинате более 10 лет, является финалистом президентской программы «Лидеры России» 2018 года, выпускником бизнес-школы MBA РАНХиГС 2020 года и автором двух патентов, им было подано более 10 паспортов инициатив по повышению эффективности производства.

Заместитель начальника цеха прокатки широкополочных балок (ЦПШБ) по технологии Валерий Чурилов за 20 лет работы на ЕВРАЗ НТМК подал более 20 рационализаторских предложений, направленных на снижение себестоимости проката балки. Валерий - автор четырех патентов, выпускник обучающей программы ЕВРАЗа «ТОП – 300».

Старший калибровщик ЦПШБ Олег Килишевский отработал на комбинате 28 лет, имеет 4 патента, которые направлены на освоение двутавров большого размера, переработку некондиционного металла, разработка нового типа шпунта Ларсена и устройства торможения вертикального валка универсальной клети прокатного стана.

Главный специалист по технико-технологическому развитию прокатного производства Денис Хромов за 15 лет работы на комбинате подал более 10 рационализаторских предложений, более 25 паспортов инициатив по повышению эффективности производства, он выпускник обучающей программы «Новые лидеры ЕВРАЗа». Сейчас ЦПШБ реализует несколько проектов, среди которых динамическая система управления массой балки с использованием лазерного профилемера, что позволит повысить эффективность производства металлопроката.

Премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. Присуждает её конкурсная комиссия, в которую входят представители Уральского отделения Российской академии наук, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и других учреждений и организаций.