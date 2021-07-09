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Общество9 июля 2021 11:53

Полиция Нижнего Тагила разыскивает бородатого мужчину, подозреваемого в преступлении

Силовики обратились за помощью к горожанам
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину, подозреваемого в преступлении. Силовики опубликовали видео с ним и обратились к горожанам с просьбой помочь установить его личность.

- В интересах отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении имущественного преступления, совершенного в центральной части города в районе Пионерского сквера в конце июня, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подозреваемый был одет в серые штаны, такого же цвета джемпер, белую футболку под ним и серые сандалии с черными носками, С собой он носит черный рюкзак. На вид мужчина среднего телосложения, ему от 30 до 40 лет. У него русые волосы, усы и борода.

Если вы знаете, где может находиться подозреваемый, сообщите в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435) 97-64-02.

Смотреть видеосюжет
В Нижнем Тагиле мужчина, подозреваемый в преступлении, попал на видео
В Нижнем Тагиле мужчина, подозреваемый в преступлении, попал на видео
Видео: МУ МВД России "Нижнетагильское"