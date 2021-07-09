СвЖД выплатила 11,4 млрд рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 полугодие 2021 года

Фото: предоставлено СвЖД

За 1 полугодие (январь – июнь) 2021 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» в границах магистрали, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 11,4 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты СвЖД перечислила 5,5 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

- в бюджет Свердловской области 2,2 млрд рублей;

- в бюджет Пермского края 0,9 млрд рублей;

- в бюджет Тюменской области 0,9 млрд рублей;

- в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 1,0 млрд рублей;

- в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,5 млрд рублей.

При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2021 году для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 62,16 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны).