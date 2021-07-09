Фото: личная страница Олега Хана в Facebook

В Екатеринбурге скончался основатель сети «Купец» Олег Хан. Три недели он лежал в больнице с коронавирусом. Друзья и коллеги пишут соболезнования родным и близким Олега Хана на его странице в Facebook.

Там же на странице 21 июня размещен пост самого Олега Хана где он сообщает о том, что он заболел коронавирусом. В комментариях он рассказывает, что у него индийский штамм.

- Вся больница забита. Тут хоть какая-то защита, - написал Олег Хан. - У меня сосед по палате лежит 13 дней, обострение пошло, так он два дня постоянно говорит, что он умирает. Это так жутковато. Сейчас говорят этот индийский штамм очень заразный. У меня именно он.

Также Олег Хан писал, что заразился коронавирусом на выставке в Москве.