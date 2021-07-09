Прокуратура проверила работу транспорта на Урале после ДТП с 6 жертвами

В Свердловской области проверили работу АТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области провела масштабную проверку в закрытом уральском городе Лесном, где 10 июня 2021 года произошло жуткое ДТП с 6 погибшими, а также других населенных пунктах Свердловской области.

Многочисленные факты нарушения закона надзорное ведомство выявило в работе трех предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров. Речь идет о АО «Автотранспортное предприятие», ООО «Рассвет» и ООО «Нижнетуринское АТП». Эти фирмы пренебрегали правилами дорожного движения.

К примеру, в АО «АТП» в трудовых договорах с сотрудниками не были определены условия оплаты труда, не давались гарантии и не выплачивались компенсации за работу с опасными условиями труда. То есть налицо нарушение Трудового кодекса РФ.

Также водители часто перерабатывают на рейсах – трудовая неделя у некоторых сотрудников составляет 90 часов вместо 56-ти. По документам продолжительность рабочего дня водителей и кондукторов необоснованно составляет 12 часов.

В числе других нарушений: водители нерегулярно проходят вводный инструктаж, медицинский осмотр, не получают защитные маски.

По итогам проверки руководству предприятия выдано предписание об устранении нарушений, а также протест на Положение о рабочем времени и отдыхе.

Схожие нарушения найдены и на ООО «Нижнетуринское АТП». Предприятию вынесли представление.

Также прокуратура установила, что администрация города не организовала перевозку по маршруту №9 «Ленина, 101 – КПП 8».

Возбуждено 12 административных дел, одно из которых еще не рассмотрено, по 16 административным нарушениям оштрафованы виновные лица.

В Качканаре, Нижнем Тагиле, Туринском и Пышминском районах выявлено ненадлежащее состояние транспорта для пассажирских перевозок.

Всего по Свердловской области сотрудники прокуратуры выявили 82 нарушения, внесено 54 представления, принесено 3 протеста, 17 человек привлекли к административной ответственности.

- Проверочные мероприятия проводятся с привлечением сотрудников ГИБДД, которыми также принимаются самостоятельные меры в рамках предоставленных полномочий - административные протоколы, предписания, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.