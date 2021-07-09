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Общество9 июля 2021 8:41

Жители Свердловской области чаще всех в стране питаются фастфудом

При этом 76% свердловчан предпочитают другой пище мясные блюда
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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37% жителей Свердловской области признались, что в основу их привычного рациона входит фастфуд

37% жителей Свердловской области признались, что в основу их привычного рациона входит фастфуд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области чаще всех в стране питаются фастфудом. Об этом рассказали в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru по результатам опроса. По их данным 37% жителей Свердловской области признались, что в основу их привычного рациона входит фастфуд. Столько же свердловчан не представляют свой рацион без десертов.

При этом большинство свердловчан - 76% предпочитают мясные блюда, немного меньше (75%) жителей региона регулярно употребляют в пищу овощи. Также опрос показал, что у 64% свердловчан основу рациона составляют крупы, и у 58% - пасту, а рыбные блюда входят в привычное меню 31% жителей региона. Меньше всего регулярно едят бобовые - всего 8%.