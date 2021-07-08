Лето дарит еще один теплый день: в пятницу в Екатеринбурге будет жарко

В пятницу будет жарко, а в субботу - нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу в Екатеринбурге и Свердловской области вновь будет жарко. Столбики термометров, вновь достигнут отметки около +30 градусов.

По данным синоптиков в пятницу, 8 июля температура воздуха поднимется до + 27.. +32 градусов. Осадков на протяжении суток осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.

Однако, в субботу, 10 июля, в Екатеринбурге похолодает. Ожидается сильный дождь, а температура опустится до 23 градусов. В воскресенье, 10 июля, похолодает до 21 градуса, утром пройдет небольшой дождь.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге весной и летом были побиты температурные рекорды.