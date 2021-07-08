Первоуральского адвоката, попавшегося на мошенничестве, объявили в федеральный розыск

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Первоуральского адвоката 45-летнюю Елену Гончарову объявили в федеральный розыск. Женщину осудили на три года за мошенничество в крупном размере. Такие меры приняли из-за того, что подсудимая не явилась на оглашение приговора.

Она предложила своему клиенту избежать уголовного преследования. За свои услуги она запросила четыре миллиона рублей. Позже сумма откупа снизилась до двух миллионов. Предполагалось, что женщина передаст их начальнику полиции города. При этом половину суммы нужно было отдать сразу.

- Обвиняемая не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства и не могла повлиять на принятие незаконного решения по уголовному делу, - сообщали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Громкая история произошла в Первоуральске еще в 2016 году. В результате подзащитный Гончаровой получил срок, а она сама попала под суд.