В Первоуральске адвокат пообещала «решить вопрос» с начальником полиции за четыре миллиона, но попала под «уголовку»

23 Июль 2020 2020-07-23T17:44:39+03:00

Как выяснили следователи, начальник городской полиции был не причастен к произошедшему Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Первоуральске следователи СКР закончили расследование против местного адвоката. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о событиях, произошедших в 2016 году. Адвокат пообещала своему подзащитному, которого обвиняли в вымогательстве «решить вопрос» с местным начальником полиции. За свои услуги адвокат попросила у клиента четыре миллиона рублей. Их она пообещала передать начальнику полиции Первоуральска. Обвиняемая уверяла, что вымогателю переквалифицируют статью на менее суровую.

В те годы должность начальника полиции Первоуральска занимал Олег Грехов. В СК уточнили, что силовик был не в курсе преступных намерений адвоката.

Как рассказала «КП» адвокат Олега Грехова Ольга Кезик, ее подзащитного действительно тщательно проверяли по этому поводу.

- Моего подзащитного допрашивали по этому делу. Никаких денег он не брал, и его вина в ходе расследования не подтвердилась, - отметила Ольга Кезик.

Как уточнили в пресс-службе регионального СК, подзащитный адвоката, которую обвиняют в мошенничестве, попросил снизить сумму взятки, объяснив, что четырех миллионов у него попросту нет. Тогда адвокат согласилась уменьшить сумму до двух миллионов. А еще она заявила, что половину этих денег нужно передать сразу, чтобы «решить вопрос».

- При этом на самом деле адвокат не могла повлиять на принятие незаконного решения по уголовному делу и не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства, денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, - уточнили в СК.

Эти данные были получены в ходе оперативной работы свердловской УФСБ. В ходе расследования уголовного дела сотрудники СКР допросили больше 30 свидетелей. Также были назначены и проведены фонографическая и лингвистическая экспертизы.

Осведомленный источник рассказал «КП», что в момент передачи денег, подсудимый вел аудиозапись. По одной из версий, именно он позже обратился к сотрудникам ФСБ. Это произошло уже когда мужчина находился в СИЗО. Видимо, он понял, что адвокат его попросту обманула и никакие деньги силовикам она не передавала.

- Вину в указанном преступлении обвиняемая не признала, тем не менее, следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после вручения утверждённого обвинительного заключения будет направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU