На Урале «адвоката-решалу» объявили в розыск

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Свердловской области объявили в розыск адвоката Елену Гончарову, которую осудили на три года за мошенничество в крупном размере. Такие меры приняли из-за того, что подсудимая не явилась на оглашение приговора.

Громкая история произошла в Первоуральске еще в 2016 году. Юрист пообещал своему клиенту прекратить уголовное преследование, для этого нужно было отдать четыре миллиона рублей начальнику городской полиции. Чуть позже сумма снизилась до двух миллионов, но половину денег нужно было отдать сразу. При этом адвокат не собирался выполнять свои обязательства. В результате подзащитный Гончаровой получил срок, а она сама попала под суд.

ГУФСИН России по Свердловской области просит сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемой женщины. Если вам известно, где скрывается Елена Гончарова, сообщите в дежурную часть ГУФСИН по номеру 8(343) 359-56-11, 89221842766 или в отдел розыска ГУФСИН по телефону 8(343) 359-57-44.