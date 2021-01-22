В Первоуральске адвокат угодил в тюрьму за мошенничество в крупном размере

Женщина проведет в колонии три года и больше не сможет работать адвокатом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске за мошенничество в крупном размере осудили адвоката. уголовное преследование. За свои услуги она запросила четыре миллиона рублей. Позже сумма откупа снизилась до двух миллионов. Предполагалось, что женщина передаст их начальнику полиции города. При этом половину суммы нужно было отдать сразу.

- Обвиняемая не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства и не могла повлиять на принятие незаконного решения по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина получила от своего подзащитного один миллион рублей. Но через два года его все же осудили. За свое преступление горе-защитник получила три года колонии общего режима. Также она больше не сможет работать адвокатом.