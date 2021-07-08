Михаил Мишустин поможет Уральскому заводу гражданской авиации

Михаил Мишустин посетил выставку "Иннопром" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге ознакомился с продукцией Уральского завода гражданской авиации, после чего принял решение рассмотреть возможность помощи предприятию.

Завод выпускает по 50 самолетов малой, региональной и учебной авиации в год. Теперь премьером принято решение оказать заводу поддержку для получения регулярных заказов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Напомним, что выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля 2021 года.