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Экономика8 июля 2021 16:28

Михаил Мишустин поможет Уральскому заводу гражданской авиации

С продукцией предприятия российский премьер ознакомился на выставке «Иннопром»
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Михаил Мишустин посетил выставку "Иннопром"

Михаил Мишустин посетил выставку "Иннопром"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге ознакомился с продукцией Уральского завода гражданской авиации, после чего принял решение рассмотреть возможность помощи предприятию.

Завод выпускает по 50 самолетов малой, региональной и учебной авиации в год. Теперь премьером принято решение оказать заводу поддержку для получения регулярных заказов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Напомним, что выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля 2021 года.