Стал известен первый соперник «Автомобилиста» в новом сезоне

Новый сезон "Автомобилиста" стартует 3 сентября 2021 года. Фото: пресс-служба хоккейного клуба

Хоккейный клуб «Автомобилист» проведет первый матч нового сезона КХЛ на домашней арене – КРК «Уралец», сообщили в пресс-службе клуба.

Стартовая игра пройдет на 3 сентября 2021 года. Первым соперником екатеринбургского клуба в новом сезоне станет магнитогорский «Металлург». Полный календарь предстоящего сезона будет опубликован 9 июля. О продажах абонементов на новый сезон будет сообщено дополнительно.

Уже 12 июля хоккеисты главной команды «Автомобилиста» выйдут из отпуска и пройдут углубленное медицинское обследование, а затем начнут предсезонную подготовку, которая пройдет в поселке Рефтинский Свердловской области. Напомним, в конце прошлого сезона, команда Билла Питерса вылетел в первом раунде плей-офф.