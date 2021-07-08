Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2021 15:24

Мошенники звонили начальству: житель Тавды потерял почти 300 тысяч после телефонного разговора

Пострадавшим оказался 42-летний мужчина
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Боясь потерять свои денежные средства, мужчина оформил кредит на сумму 250 тысяч рублей

Боясь потерять свои денежные средства, мужчина оформил кредит на сумму 250 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Тавды потерял почти 300 тысяч рублей после звонка телефонных мошенников. 42-летний мужчина принес заявление в полицию и рассказал, что 21 июня с ним связались неизвестные с московскими номерами. Девушка на том проводе представилась сотрудницей банка и спросила, не оформлял ли он кредит. Получив отрицательный ответ, аферисты начали уверять пострадавшего в необходимости срочного оформления кредита для спасения своих денег.

- Боясь потерять свои денежные средства, мужчина оформил кредит на сумму 250 тысяч рублей, во время оформления преступники находились на связи с потерпевшим, контролируя каждое его действие, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Примечательно, что мошенники даже позвонили начальнику пострадавшему и сказали, что он не сможет выйти на работу из-за личных проблем. В итоге уралец отправил на «защищенные» счета 285 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».