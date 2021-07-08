Мошенники звонили начальству: житель Тавды потерял почти 300 тысяч после телефонного разговора

Боясь потерять свои денежные средства, мужчина оформил кредит на сумму 250 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Тавды потерял почти 300 тысяч рублей после звонка телефонных мошенников. 42-летний мужчина принес заявление в полицию и рассказал, что 21 июня с ним связались неизвестные с московскими номерами. Девушка на том проводе представилась сотрудницей банка и спросила, не оформлял ли он кредит. Получив отрицательный ответ, аферисты начали уверять пострадавшего в необходимости срочного оформления кредита для спасения своих денег.

- Боясь потерять свои денежные средства, мужчина оформил кредит на сумму 250 тысяч рублей, во время оформления преступники находились на связи с потерпевшим, контролируя каждое его действие, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Примечательно, что мошенники даже позвонили начальнику пострадавшему и сказали, что он не сможет выйти на работу из-за личных проблем. В итоге уралец отправил на «защищенные» счета 285 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».