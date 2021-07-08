В Свердловской области 12 выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ

Министр образование поздравил выпускников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Свердловской области 12 выпускников, получили 200 баллов, сдав единый государственный экзамен. Сегодня региональное министерство образование получило обновленные данные.

Максимальные баллы по нескольким предметам заработали два ученика СУНЦ, и выпускницы лицея № 10 Каменск-Уральского, школы № 91 Екатеринбурга, Гимназии Новоуральска, школы № 76 Лесного.

Региональный министр образования Юрий Биктуганов на своей странице в Facebook поздравил выпускников. - Итого в Свердловской области на сегодняшний день 12 выпускников-двухсотбалльников! Замечательный результат! Поздравляю ребят, педагогов и, конечно, родителей! – написал Юрий Биктуганов.

Ранее сообщалось, что 200 баллов набрали выпускницы из Екатеринбурга, которые обучались в №161 школе и гимназии №144, ученик школы №3 Ревды, выпускник артемовской школы №56, ученик школы №9 Первоуральска, и выпускница прошлых лет, которая учится в Свердловском художественном училище имени И.Д. Шадра.

Напомним, что в прошлом году такого результата достигли восемь человек.