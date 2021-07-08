Глава Екатеринбурга утвердил нормативы по школьному питанию

Школьникам утвердили нормативы на школьное питание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новые нормативы на бесплатное школьное питание в первом полугодии 2021-2022 учебного года, об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В документе указаны нормативы на обеспечение бесплатным питанием из льготных категорий: детей из многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей из 5-11 классов будут кормить на 87 рублей и 29 копеек в день.

Для учеников 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья будут кормить два раза в день на 188 рублей и 94 копеек. Родителям учеников, которые учатся на домашнем обучении, будет выплачиваться денежная компенсация в размере 122 рублей 70 копеек в день.

Для детей с теми же ограничениями по здоровью, но которые обучаются в 5-11 классах, стоимость питании установлена - 218 рублей 23 копейки в день. Школьников 1-4 классов, которые не относятся к вышеперечисленным категориям, будут кормить на 75 рублей и 58 копеек.

Кроме того, руководители школ будут обязаны контролировать организацию питания школьников и качество завтраков и обедов.