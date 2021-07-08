В Екатеринбурге на месте караоке Светлакова откроют семейный ресторан

Новый ресторан планируют открыть с 15 августа по 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте кораоке-ресторана «Ишак» Сергея Светлакова, который не пережил пандемию коронавируса, откроют новое заведение. Помещение на Луначарского, 128 займет «Рататуй family».

- Все верно, на данном месте открывается большой новый «Рататуй family». Открытие запланировано на период с 15 августа по 1 сентября, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ресторане «Рататуй».

Сейчас в Екатеринбурге работают четыре ресторана сети «Рататуй». Отметим, что в то время, когда будут готовить к открытию ресторан на Луначарского, «Рататуй» на перекрестке Малышева-Восточной закроется.

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