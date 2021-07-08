В Исети нашли тело 85-летней бабушки

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Исети, у моста по улице Горького сегодня днем, 8 июля, нашли тело 85-летней бабушки. Следователи и сотрудники полиции, выехавшие на место, вызвали сына пожилой женщины, который опознал ее.

- Выезжавшие на место происшествия сотрудники территориального ОВД установили, что погибшей является местная жительница, проживавшая по улице Мамина-Сибиряка Нина Александровна, 1936 года рождения, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

По данным следователей, предварительно ее смерть не имеет отношения к криминалу.

- Проведен осмотр места происшествия и тела умершей, по материалу проверки проводятся опросы очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - рассказали в СК по Свердловской области.