Свердловская магистраль и крупнейший лесопромышленный холдинг ХМАО-Югры расширяют сотрудничество

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Сегодня в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Российские железные дороги», АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (округ является владельцем 100% акций АО).

Документ предполагает дальнейшую синхронизацию развития железнодорожной инфраструктуры с планами увеличения производственных мощностей холдинга для обеспечения бесперебойных перевозок грузов. Ожидается, что ежегодные объемы выгрузки сырья для предприятий холдинга к 2030 году увеличатся до 424 тыс. тонн, отгрузки готовой продукции – до 232 тыс. тонн.

В частности, расширение промышленной площадки в городе Советский предполагает возобновление работы и модернизацию ранее законсервированной железнодорожной станции Соболиная, а также строительство необходимых подъездных путей и путей общего пользования.

Ранее в рамках сотрудничества Свердловской железной дороги и «Югорского лесопромышленного холдинга» были проанализированы производственные циклы его предприятий (от заготовки древесины до отправки готовой продукции) и оптимизированы основные транспортно-логистические цепочки. Так, на железнодорожный транспорт переключены перевозки круглого леса, пиломатериала, бруса и древесно-стружечной плиты. Обеспечена ускоренная доставка сырья и готовой продукции по согласованному расписанию. Организованы перевозки грузов клиента в контейнерах. По итогам шести месяцев 2021 года общий объем железнодорожных грузоперевозок «Югорского лесопромышленного холдинга» составил 144,7 тыс. тонн.