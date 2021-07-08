Переболевших коронавирусом свердловчан будут приглашать на диспансеризацию

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спустя почти полтора года с начала пандемии начали формировать списки переболевших коронавирусом жителей региона, чтобы пригласить на диспансеризацию. Как рассказали в департаменте информационной политики, в первую очередь пройти углубленное медицинское обследование смогут те, кто перенес COVID-19 в средней или тяжелой форме.

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает различные исследования, по результатам которого врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. При необходимости для уточнения диагноза пациента направят на второй этап. Он будет включать еще три обследования - эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по их результатам у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то его отправят на лечение.

- К сожалению, для многих COVID-19 не проходит бесследно: вирус может поразить центральную нервную систему, дыхательную, сердечно-сосудистую систему человека. Это сложно предугадать. Это часто носит индивидуальный характер, поскольку развивается, исходя из особенностей течения болезни, имеющихся хронических заболеваний, образа жизни. Диспансеризация призвана помочь перенесшим коронавирус справиться с последствиями заболевания, - отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Список медицинских организаций, где можно пройти диспансеризацию переболевшим коронавирусом опубликован на сайте Минздрава Свердловской области. Кроме того, записаться на углубленное обследование можно самостоятельно обратившись в поликлинику по месту жительства.