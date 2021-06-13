Как водителям ездить в жару: советы ГИБДД

В жару риск уснуть возрастает, так как человек быстрее устает за рулем. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Средний Урал пришла аномальная жара. В ГИБДД просят водителей заранее готовиться к поездкам и следить за своим самочувствием. Например, обязательно берите с собой прохладную воду, если собрались в дальнюю дорогу.

В жару риск уснуть возрастает, так как человек быстрее устает за рулем.

Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, замедляется скорость реакции и появляется сонливость, повышается риск уснуть за рулем, причем сон, как правило, наступает внезапно, - отмечают в Госавтоинспекции.

При появлении признаков усталости – сразу же остановитесь и отдохните.

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