В Екатеринбурге 77-летняя женщина поверила телефонным мошенникам и лишилась почти миллиона рублей

Доверчивая женщина сняла со своих вкладов все свои деньги и перевела их на указанные счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 77-летняя женщина поверила телефонным мошенникам и перевела им почти миллион рублей. Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что 3 июня ей позвонил неизвестный, который представился силовиком. Мужчина сообщил, что в отношении сотрудников банка, в котором женщина хранит свои деньги, ведут расследование, так как они рассекретили данные их клиентов.

- Затем женщину перевели на неизвестного, который под видом сотрудника службы безопасности кредитной организации сообщил собеседнице, что ее вклад находится под угрозой, и нужно срочно обналичить деньги и перевести на защищенный страховой счет, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Доверчивая женщина сняла со своих вкладов все свои деньги и перевела их на указанные мошенниками счета. В итоге сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 945 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».