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Общество11 июня 2021 12:55

Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 открылся на железнодорожном вокзале Екатеринбург

Сделать прививку в медпункте железнодорожного вокзала могут все желающие, предварительная запись не требуется
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Фото: предоставлено СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

На территории вокзального комплекса Екатеринбург Свердловской железной дороги открылся круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19. Вакцинация проводится бесплатно первым и вторым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Сделать прививку в медпункте железнодорожного вокзала могут все желающие, предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в федеральный регистр вакцинированных, сопряженный с порталом госуслуг, после чего электронный прививочный сертификат формируется в автоматическом режиме.

Медицинский пункт железнодорожного вокзала является подразделением больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге. По словам главного врача клиники Сергея Корелина, с учетом врачебного осмотра прививку можно поставить за 15-20 минут, так что защитить себя от новой коронавирусной инфекции можно даже во время ожидания поезда. Летом пассажиропоток на Свердловской железной дороге традиционно увеличивается: люди чаще ездят на приусадебные участки, путешествуют по региону, отправляются в отпуск, поэтому медики рассчитывают, что пункт вакцинации на вокзале будет востребован.

Напомним, клиники сети «РЖД-Медицина» на Свердловской железной дороге участвуют в реализации всероссийской программы массовой вакцинации населения от COVID-19. Прививочные пункты работают в железнодорожных поликлиниках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Артемовском (станция Егоршино), Перми, Сургуте и других городах.