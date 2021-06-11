Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области водителям, соблюдающим правила на ж/д переездах, вручают письма с благодарностью. Это профилактическая акция, которую проводят госавтоинспекторы и машинисты СвЖД к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам.

- Машинист такой же водитель, только на железной дороге, и он отвечает за безопасность пассажиров поездов, - отмечают в СвЖД.

В благодарностях написаны слова машинистов: «Мы оба знаем, что, управляя транспортным средством, нельзя позволить себе быть невнимательным или беспечным. Недопустимо нарушать правила, когда ты за рулем».

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Акция под названием «От водителя к водителю» уже прошла в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче.

С начала 2021 года в Свердловской области на переездах произошло четыре ДТП, в результате которых травмы получили 4 человека. В ГИБДД отмечают, что по статистике, практически все аварии на переездах происходят из-за осознанного нарушения водителями правил дорожного движения. Чаще всего они проезжают на запрещающий сигнал светофора и объезжают закрытые шлагбаумы.