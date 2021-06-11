В Екатеринбурге пункт вакцинации от коронавируса открыли на железнодорожном вокзале

Вакцинация в пункте на вокзале проводится первым и вторым компонентом препарата «Спутник V» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прививку от коронавируса теперь можно сделать по пути на море или дачу – пункт вакцинации открылся на железнодорожном вокзале. Он разместился в главном здании слева от лестницы. Желающим поставить прививку нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

- Летом пассажиропоток на Свердловской железной дороге закономерно увеличивается: жители области чаще ездят на приусадебные участки, путешествуют по региону, направляются в отпуск на море, поэтому пункт вакцинации однозначно будет востребован, - рассказал главный врач «РЖД-Медицины» в Екатеринбурге Сергей Корелин.

Он также отметил, что прививка с учетом врачебного осмотра займет всего 15-20 минут. Поэтому если прийти в мобильный пункт немного раньше, чем вы планировали быть на вокзале, на поезд вы не опоздаете.

Вакцинация в пункте на вокзале проводится первым и вторым компонентом препарата «Спутник V».