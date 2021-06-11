«Искал жертву, катаясь на электросамокате»: в Екатеринбурге задержали мужчину, грабившего прохожих

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, грабившего прохожих. Им оказался 28-летний житель Курганской области ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, вандализм и кражу. Выискивая жертву среди горожан, он передвигался на электросамокате.

Так, 2 июня, он украл у мужчины телефон. Злоумышленник зашел с мужчиной в подъезд, избил его и забрал телефон.

- В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный похитил у него телефон. Потерпевший пояснил, что ранее нападавший дважды пытался спровоцировать конфликт на улице. Затем налетчик зашел вместе с заявителем в подъезд, где начал его избивать. Отобрав у жертвы телефон, нападавший скрылся, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Личность подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 Ленинского района. Мужчина признался в краже и рассказал, что похищенный телефон он отдал своему приятелю, который обещал рассчитаться за него позже.

На подозреваемого завели уголовное дело по ч. 2 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Полицейские предполагают, что это не единственное преступление, которое мог совершить мужчина. Правоохранители просят всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-04 либо 102 (02).