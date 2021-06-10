Космонавт Сергей Рязанский посетит Екатеринбург с программой для бизнеса

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Сергей Рязанский - командир космического корабля, летчик-испытатель, ученый-биолог, автор книг и постоянный лектор Сколково. На сегодняшний день это один из наиболее востребованных мотивационных спикеров в России. Его лекции и мастер-классы получают неизменно высокую оценку аудитории любого уровня. Одна из причин - возможность провести актуальную параллель между земным и космическим опытом управления бизнесом и кораблем, чтобы в результате по-новому взглянуть на собственные бизнес-цели, задачи и принципы работы. Ведь вывод бизнеса на новый этап развития — задача, требующая значительных интеллектуальных усилий, а также - скорости и точности действий. По сложности и уровню стресса этот процесс действительно можно сравнить с управление космическим кораблем.

В списке личных достижений Сергея Рязанского: 2 космических полета – 306 суток в космосе; 4 выхода в открытый космос общей продолжительностью 27 часов 35 минут; 8 часов в открытом космосе непрерывно - один из самых продолжительных выходов за всю историю космонавтики; 750 прыжков с парашютом; 4 книги, включая англоязычные; порядка 1000 выступлений.

- Мир меняется, а вместе с ним меняются инструменты и знания, которые нужно быстро осваивать. И лучше всего учиться у тех, кто всю свою жизнь посвящает работе в сложных условиях - космонавты, полярники, подводники. Люди этих профессий проходят долгую подготовку, учатся выживать в трудных и замкнутых пространствах, - отмечает Рязанский.

В рамках мастер-класса планируется обсудить актуальные для уральского бизнеса вопросы: адаптация к перегрузкам - физическим, психологическим, интеллектуальным и эмоциональным; просчет нештатных ситуаций, которые могут стоить человеческой жизни или миллионных расходов; саморазвитие и самосовершенствование, сфокусированное на достижение бизнес-цели.

Визит Сергея Рязанского в Екатеринбург с офлайн-программой, специально подготовленной для уральских бизнесменов, станет главным деловым событием лета, первым в целой череде значимых бизнес-мероприятий, которые ЦБО проведет в рамках своего 25-летия.