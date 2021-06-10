В Верхней Пышме внучка украла у бабушки золотые украшения, чтобы оплатить аренду квартиры

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Верхней Пышме 18-летняя девушка украла у своей бабушки золотые украшения и деньги, чтобы заплатить за съем жилья. Женщина обратилась в полицию в марте этого года, когда обнаружила пропажу драгоценностей. Под подозрение сразу попала ее родственница.

В полиции выяснили, что в конце 2020 года подозреваемая пришла к бабушке в гости. Зная, где находится золото, она выбрала момент и забрала все имевшиеся украшения. Свою добычу она сдала в ломбард. Полученные деньги она потратила на оплату аренды жилья и продукты.

- Однако это еще не все, внучке золота показалось мало, и она совершила несколько операций по переводу денежных средств с банковской карты своей бабушки на свою. Общая сумма ущерба по нескольким кражам составила более 45 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Девушке грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.