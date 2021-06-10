Вылетел неожиданно: в Нижнем Тагиле 35-летнего велосипедиста сбили «на зебре»

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле 40-летняя женщина за рулем Toyota Auris сбила 35-летнего мужчину, который ехал на велосипеде по улице Мира. Известно, что он пересекал дорогу «по зебре», не спешиваясь. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом правой лодыжки.

- Сотрудниками полиции установлено, что автомобилем управляла женщина, имеющая стаж управления транспортным средством – 14 лет, за нарушение Правил дорожного движения в 2021 году не привлекалась, - сообщают в МУ МВД «Нижнетагильское».

Прибывшим на место инспекторам ДПС женщина объяснила, что велосипедист вылетел на пешеходный переход неожиданно, она предприняла попытку экстренного торможения, однако наезда избежать не удалось. В момент столкновения водитель был трезв, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.