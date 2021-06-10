Организаторы Ural Music Night анонсировали появление еще девяти музыкальных площадок

Октябрьская площадь будет отдана выдающимся молодым музыкантам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ural Music Night анонсировали появление еще девяти площадок, на которых выступят исполнители разных жанров. Например, в «Тбилисском дворике» в центре Екатеринбурга выступят необычные рокеры, которые также выступают в формате выступают русских народных песен и исполняют классику. На сцене выступят: Medusa Planet, «Боооке», CANTADORA, «Куплю волосы» и «Траулерз».

В парке у Дворца молодежи в рамках Ural Music Night состоится масштабный фестиваль экстремальных видов спорта Motivation Fest. В программе мастер-классы по воркауту, скейтбордингу, BMX и акробатике, выставка тюнингованных автомобилей.

- Октябрьская площадь, знаковая площадка фестиваля Ural Music Night, будет отдана выдающимся молодым музыкантам. Рок, хип-хоп, поп и электронная музыка в выступлениях «Твои друзья полимеры», Erkoff, «Рассел», Phonogramma, SlushaySuda, «киви» и других артистов, - сообщают организаторы «Ночи музыки».

Организаторы Ural Music Night анонсировали появление еще девяти площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 9 этаже отеля «Онегин» будет находиться сцена мелодекламации, где выступят современные уральские поэты. Тема площадки – «Трибьют Бориса Рыжего».

Камерный театр Объединенного музея писателей Урала в «Ночь Музыки» погрузится в атмосферу фламенко. На сцене выступят: студия и театр фламенко El puerto, школа фламенко Марии Титовой, студия Tiempo de Flamenco, «Аделанте», La Tati, Rosa de los Vientos, Венера Гарипова и Наталья Шубинцева.

Хедлайнером площадки на ж/д вокзале Екатеринбурга станет исполнитель Ishome, а после выступят молодые поп- и рок-музыканты: VLNY, Екатерина Яшникова, «фламинго», he, «раздор!», Runway53, «Сила» и drunk.

Около ДИВСа развернется сцена «Короли драйва» для тех, кто хочет с головой погрузиться в атмосферу 50-х годов XX века. Также еа фестивале Ural Music Night впервые выступят резиденты арт-кластера «Таврида».