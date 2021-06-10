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Происшествия10 июня 2021 17:10

В Екатеринбурге после употребления детской смеси погиб младенец

Отец лишь через 40 минут после возвращения из магазина обнаружил, что его сын не подает признаков жизни
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Ребенку было два с половиной месяца

Ребенку было два с половиной месяца

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Екатеринбурге произошел трагический случай. После употребления детской смеси погиб младенец. 17 июня мальчику исполнилось бы три месяца.

ЧП произошло 9 июня в одной из квартир на улице Таганской.

- 22-летняя мама мальчика была на работе. В этот момент с ребенком находился его 20-летний отец. Он накормил сына молочной смесью после чего уложил мальчика в люльку от коляски, а сам пошел в магазин, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинской службе.

По словам нашего собеседника, отец лишь через 40 минут после возвращения из магазина обнаружил, что его сын не подает признаков жизни.

- Подойдя к люльке, молодой отец обнаружил, что у рта младенца присутствует рвотная масса. По предварительным данным, смерть ребенка наступила из-за того, что он ей захлебнулся, - уточнил медик.

Отец вызывал скорую, но приехавшей неотложке оставалось лишь констатировать смерть младенца.

Оба родителя мальчика являются работающими, семья на учете как неблагополучная не состояла. В ближайшее время материалы проверки по факту ЧП передадут из полиции в СКР.