В Екатеринбурге осудили мужчину, который выстрелил в соседа из-за ссоры их детей

Пострадавший пришел в квартиру подсудимого и потребовал объяснить, из-за чего поссорились ребята Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили местного жителя Сафиуллина, который выстрелил в своего соседа после ссоры их детей. Его признали виновным по статье «Покушение на убийство». Известно, что инцидент произошел 24 марта прошлого года. Пострадавший пришел в квартиру подсудимого и потребовал объяснить, из-за чего поссорились ребята.

У взрослых вспыхнул конфликт, поэтому Сафиуллин вышел с пистолетом на лестничную площадку и выстрелил своему оппоненту в голову. После чего тот потерял сознание и упал.

- Потерпевшему была причинена черепно-мозговая травма: перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга, огнестрельная рана в лобной области с инородным телом в полости черепа, гематомы головы и лица, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- На первоначальном этапе расследования в отношении обвиняемого судом избирались меры пресечения в виде домашнего ареста, а затем в виде запрета определенных действий. Позже свердловский областной суд вынес постановление об отмене решения нижестоящего суда и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СК России по Свердловской области.

Осужденный свою вину в преступлении не признал и заявил, что пострадавший ранил себя сам. Суд назначил Сафиуллину наказание в виде 6.5 лет колонии строгого режима, также он должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.