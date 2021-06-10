Общественность одобрила экологические мероприятия ЕВРАЗ КГОК по развитию хвостохранилища

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

В трех уральских городах: Качканаре, Нижней Туре и Лесном прошли общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду проекта по развитию хвостохранилища ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. Проект, помимо реконструкции производственных мощностей и сокращения энергозатрат, предполагает применение более современных экологически безопасных технологий сгущения отходов обогащения: сокращение забора свежей природной воды, снижение пыления, укрепление откосов дамб.

Специалисты ЕВРАЗ КГОК, проектировщики «Механобр Инжиниринг», изыскатели и экологи познакомили жителей с мероприятиями по снижению экологической нагрузки.

Проект подразумевает реконструкцию существующего хвостохранилища, строительство нового отсека для складирования отходов обогащения и защитного отсека, который обеспечит перехват вод и возврат их в систему оборотного водоснабжения комбината.

Вокруг хвостохранилища построят систему дренажных скважин и канав, которые будут перехватывать промышленную воду и направлять ее на вторичное использование. Тем самым будет исключено загрязнение почвы и водных объектов. Для контроля будут добавлены новые точки контроля воды в реке Большая Медведка до впадения в реку Выя, а также на участке от реки Выя до Большой Медведки и до посёлка Бушуевка.

Откосы нового отсека будут засыпать скальником, он закроет песок от ветра. Пыление на плоской поверхности хвостохранилища будет подавлять система орошения.

Площадь нового отсека ориентировочно составит 950 гектаров. Он будет расположен в восточной части хвостохранилища на землях, которые являются собственностью ЕВРАЗ КГОК.

Проект предусматривает технологию сгущения хвостов до содержания песка в пульпе порядка 40%, что позволит сократить объём транспортировки пульпы в нынешнее хвостохранилище в четыре раза и снизить потребление электроэнергии.

В итоге общественность всех городов одобрила реализацию проекта. Было отмечено, что его реализация при соблюдении проектных решений, снизит экологическую нагрузку в регионе.